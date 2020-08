OL : Garcia confiant avant la Juventus, Depay prêt à défier Cristiano Ronaldo

true

Rudi Garcia et Memphis Depay étaient tous présents en conférence de presse avant le choc en Ligue des champions face à Juventus.

Alors que Maurizio Sarri a joué le mystère sur une éventuelle participation de Paulo Dybala plutôt devant la presse, le coach et l’attaquant de l’OL ont évoqué la rencontre à venir.

Les mots de Garcia

Sur une saison à sauver

« Le terme ne me plait pas. Quand on va en finale de la Coupe de la Ligue et en 8eme de finale de C1 on ne peut pas dire ça. En championnat, on n’a pas été au bout. Ce qu’il faut c’est regarder devant. Se concentrer sur le bonheur de jouer cette compétition. »

Sur les intentions lyonnaises

« Je confirme que c’est du 50-50 pour la qualification. On va jouer pour marquer. »

Sur l’incertitude Dybala

« Si Dybala n’est pas là, d’autres joueurs seront là pour mener l’attaque de la Juve. Il y a beaucoup de grands joueurs à la Juve. »

Les mots de Depay

Sur sa préparation au match

« J’ai eu une longue blessure. J’ai travaillé très dur. Je me sens prêt pour jouer ce match. C’est un match spécial, différent des autres. »

Sur son positionnement

« Je fais de mon meilleur pour l’équipe. J’essaie de me créer des occasions. »

Sur sa place de leader

« J’ai 26 ans, j’ai plus d’expérience, j’essaie juste d’aider l’équipe à jouer un meilleur football. Je suis heureux avec mes partenaires. »

Propos relayés par RMC