OL, Girondins : Cornet doit sa carrière à un Bordelais 

true

L’attaquent de l’OL Maxwel Cornet révèle que l’ancien girondin Julien Faubert a joué un rôle important au début de sa carrière.

Mawxel Cornet, l’attaquant de l’OL, formé au FC Metz, a eu envie de devenir footballeur professionnel après avoir reçu le maillot de Julien Faubert, quand il était ramasseur de balles à Metz. C’est ce qu’il raconte dans un live Instagram sur le compte de RMC Sport.

« Tout petit, que ce soit en Côte d’Ivoire ou ici, j’étais tout le temps avec mon ballon, explique l’ailier lyonnais. Je ne rentrais jamais manger à midi parce que j’étais sur les terrains de foot. Il y avait cet amour. Dès le début j’ai su que je voulais devenir footballeur professionnel. Je m’en suis donné les moyens en travaillant tous les jours. »

Replongez dans l’univers des gardiens, avec notre série REMPARTS ! 👐 Les coulisses des entraînements, la préparation physique, les soins, découvrez la vie de nos gardiens ! 🔴🔵 Retrouvez la série 👉 https://t.co/quYWo3KczL pic.twitter.com/hH4QKwhOiq — Olympique Lyonnais (@OL) April 12, 2020

Et à lui de glisser la petite anecdote… « Quand Julien Faubert jouait à Bordeaux, il est venu faire un match à Metz. J’étais ramasseur de balles et j’étais comme un fou à l’idée d’être sur le terrain et de pouvoir donner les ballons aux joueurs. A la fin, il sort, enlève son maillot et me le donne. J’étais comme un fou! Je lui ai fait un gros câlin et je lui ai dit « Merci tonton! » Je ne sais pas pourquoi je l’appelais comme ça! A ce moment-là, je me suis dit que moi aussi je voulais devenir footballeur professionnel, que moi aussi je jouerai à Saint-Symphorien et que j’aurai mon nom sur le maillot. C’est un maillot qui m’a fait prendre conscience de beaucoup de choses ».