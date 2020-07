OL – Glasgow Rangers (0-2) : les premières leçons tirées par Rudi Garcia

false

L’entraîneur de l’OL Rudi Garcia ruminait après la défaite des Gones contre les Glasgow Rangers jeudi pour le compte du Trophée Veolia (0-2).

L’OL n’a pas fait illusion hier à domicile, s’inclinant chez lui face à une équipe de Glasgow plus efficace (0-2). Avec un fort turnover, Rudi Garcia proposé du jeu mais les Rangers étaient plus solides sur leurs bases et se sont imposés assez logiquement.

« Tirer des enseignements et de délivrer des messages »

« On a manqué d’efficacité et de détermination dans les zones de vérité, note l’entraîneur rhodanien dans L’Équipe. On sait aussi qu’on est en pleine préparation et qu’on travaille dur. Les joueurs n’ont peut-être pas encore l’énergie nécessaire. Mais c’est intéressant car ça me permet de tirer des enseignements et de délivrer des messages. Notamment sur les détails. Il y a certaines choses qu’il est préférable de voir arriver maintenant que lors des échéances qui nous attendent. »