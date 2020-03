OL : Guimaraes destiné à faire exploser Neymar ? 

true

Débarqué à l’OL cet hiver, Bruno Guimarães (22 ans) est amené à briller sous les couleurs de la Seleçao à en croire le sélectionneur brésilien Tite.

Débarqué à l’OL cet hiver, Bruno Guimarães (22 ans) est amené à briller sous les couleurs de la Seleçao, à en croire le sélectionneur brésilien Tite.

C’est peu dire que Bruno Guimarães a a réussi ses débuts à l’OL. Transfuge du Brésil, le milieu polyvalent a équilibré l’entrejeu des Gones au point de relancer une équipe moribonde depuis le début de la saison. Les qualités de Guimarães ont sauté aux yeux des observateurs, déjà bluffés par sa solide prestation en Ligue des champions contre la Juventus Turin (1-0).

Un peu moins brillant face au PSG en demi-finale de la Coupe de France, l’intéressé avait partagé un moment complice avec un certain Neymar. À en croire Tite, les deux hommes pourraient être amenés à se retrouver sous le maillot du Brésil tant le Lyonnais obéit au profil qui manque à la Seleçao.

🔴🔵 @MauroIcardi de retour en Italie, une vague de départs qui commence à poser question en interne 👇#PSG

➡️ https://t.co/CLPdpH99SJ pic.twitter.com/uaaDcwv6kI — Paris United (@parisunited6) March 30, 2020

« Déjà, il nous manque un milieu relayeur, estime Tite dans France Football. Un joueur comme Falcao autrefois. Ou comme De Bruyne aujourd’hui, capable de jouer tantôt plus bas pour venir aider Casemiro et faire repartir mieux le jeu, tantôt plus haut pour apporter davantage de liant, de créativité, de vitesse et de percussion. Bruno Guimaraes, qui vient de signer à Lyon et qui a été le meilleur joueur des U23 qualifiés pour les JO, possède un potentiel énorme et peut être ce joueur-là. Je pense aussi à Paqueta qui joue au Milan AC. » Un joueur ciblé par… le PSG pour faire exploser Neymar ?