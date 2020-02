OL : Guimaraes va tout exploser, assure un joueur… des Girondins de Bordeaux !

true

Le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux Otavio a accordé une longue interview à Fox Sports dans laquelle il a expliqué pourquoi il avait refusé les avances du Gremio Porto Alegre cet hiver. Il en a également profité pour souhaiter la bienvenue à son compatriote Bruno Guimaraes, assurant qu’il allait cartonner en Ligue 1. Et oubliant au passage que le capitaine des Espoirs brésiliens évolue chez un rival du FCGB, en l’occurrence l’OL…

« Bruno m’a appelé et m’a envoyé un message pour poser des questions sur le Championnat de France. Il était dans le doute entre Lyon et l’Atletico Madrid. Je pense qu’il s’adaptera très bien, c’est un joueur d’une qualité extrême, il a encore beaucoup à montrer. Je suis sûr qu’il sera l’un des plus grands joueurs du football français et du football européen. »

Les deux amis n’auront pas l’occasion de se croiser sur les terrains d’ici la fin de la saison puisque les deux matches entre l’OL et les Girondins sont déjà passés.