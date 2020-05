OL : Jean-Michel Aulas a un chouchou pour remplacer Coupet

true

Pour Jean-Michel Aulas, Christophe Lollichon (Chelsea, 59 ans) est le meilleur candidat pour remplacer Grégory Coupet dans le staff de Rudi Garcia mais…

En quête d’un nouvel entraîneur des gardiens pour remplacer Grégory Coupet (parti à Dijon), l’Olympique Lyonnais envisage plusieurs pistes… Et pas forcément celle menant à Fabrice Grange, l’entraîneur des gardiens de l’ASSE. Comme nous vous le relayions dès hier sur notre site, Christophe Lollichon (Chelsea, 57 ans) est en tête d’une short-list incluant Christophe Revel (Maroc, 41 ans) et Rémy Vercoutre (Impact Montréal, 39 ans).

Quelques points sensibles sur le dossier Lollichon

Toutefois, si Lollichon a clairement les faveurs de Jean-Michel Aulas, il pourrait y avoir quelques soucis à sa signature à Lyon selon « L’Equipe ». Si l’ancien entraîneur des gardiens de Nantes et de Rennes peut être tenté par un retour en France, lui qui est actuellement éloigné des terrains chez les Blues pour occuper un rôle dans les bureaux, son salaire pourrait poser souci.

Autre point d’achoppement possible : le souhait de Juninho de calquer la durée de contrat du staff sur celle de l’entraîneur en poste (Rudi Garcia). A savoir l’été 2021. « Lollichon ne quittera pas Chelsea pour un an de contrat à Lyon. Mais face à son statut, l’OL pourrait faire une entorse et lui proposer un bail plus long », écrit le quotidien sportif.