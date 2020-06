OL : Jean-Michel Aulas adoube le pire ennemi du PSG !

true

Pour Jean-Michel Aulas, le football français a des leçons à recevoir de Javier Tebas. A ses yeux, le boss de la Liga est « un grand leader ».

Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Tel pourrait être la doctrine de Jean-Michel Aulas quand il s’agit de défendre ses intérêts contre la puissance économique étatique du PSG ou la décision qu’il juge abusive d’arrêter la saison de Ligue 1 portée par Jacques-Henri Eyraud à l’OM.

Aulas, fan n°1 de Javier Tebas

Dans un entretien à « EFE », le président de l’OL s’est plaint que la France soit devenu « la risée de l’Europe » en arrêtant son championnat « trop tôt ». Rien de nouveau sous le soleil dans la Capitale des Gaules donc… Sauf que pour égratigner les instances françaises, qu’il a jugé faible dans la crise du coronavirus, JMA est prêt à vanter les mérites de l’un des plus grands détracteurs du football français, le dirigeant anti-PSG par excellence : Javier Tebas, patron de la Liga espagnole.

« Il a défendu les clubs et réussi à négocier avec l’UEFA (…) Comparer nos dirigeants à Tebas serait une insulte. C’est un grand leader qui a réussi à temporiser quand il fallait le faire et à accélérer au bon moment », a expliqué Jean-Michel Aulas. Pas sûr que Nasser Al-Khelaïfi n’apprécie le clin d’oeil au président de Ligue qui a le plus égratigné son club depuis trois ans…