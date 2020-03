OL : Jean-Michel Aulas aurait perdu le soutien des supporters lyonnais

true

Selon le champion du monde 98 Gaëtan Charbonnier, même les supporters de l’OL ne comprennent plus leur président, Jean-Michel Aulas.

Et si cette saison 2019/20 était celle de la cassure entre le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, et ses supporters ? Ceux-ci, déjà passablement énervés par le désastre sportif, le recrutement raté et surtout la nomination de Rudi Garcia, auraient fini par lâcher celui qui a fait de leur club un grand de France après sa sortie sur la saison blanche. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le champion du monde 98 Gaëtan Charbonnier sur RMC.

« Quand on regarde les enjeux sportifs et financiers, c’est une priorité de terminer le championnat. Si la L1 s’arrêtait là, il y aurait une perte de 500 M€… Plus les 400 M€ de ventes sur le mercato. Donc, ce serait presqu’un milliard d’euros de manquer à gagner. Nos clubs ont besoin de cette trésorerie. Sinon, la pyramide va s’écrouler. Après la date du 30 juin visée par Aulas, c’est impossible. Ce n’est pas lui qui décide. »

Jean-Michel Aulas (OL) veut terminer le Championnat avant le 30 juin, quitte à ne pas jouer les Coupes d’Europe – Foot – Coronavirus ⁦@OL⁩ @l’Equipe l’article de Damien Dagorre de L’Equipe de ce jour me fait dire perversement l’inverse ! #l’éthique https://t.co/TRhmrZeOYx — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 21, 2020

« Si on sort du contexte actuel, Aulas est quand même arrivé à se mettre ses propres supporters à dos. Ils en ont marre, ils ne le comprennent plus… J ene remets pas en cause sa présidence, mais il utilise trop de fusibles pour éviter que son vestiaire explose, que son entraîneur en prenne plein la gueule. Il sort des déclarations pour attirer les feux sur lui. Mais c’est trop, il se perd complètement en ce moment… »