OL : Jean-Michel Aulas continue de balancer des scuds via Twitter

Une fois de plus, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a réglé ses comptes via Twitter. Cette fois, c’est le quotidien L’Equipe qui est dans son viseur.

Toujours à l’affût de la moindre polémique pour se lancer dans une saillie sur Twitter, Jean-Michel Aulas s’est donné lui-même du grain à moudre avec sa proposition de saison blanche. Vu la levée de boucliers ayant suivi, le président de l’OL a opéré un virage à 180°, assurant que personne n’avait compris le fonds de sa pensée, mais il règle tout de même ses comptes sur les réseaux sociaux avec ceux l’ayant égratigné.

Ainsi, dans L’Equipe hier, le journaliste Damien Degorre écrivait : « Le président de la FFF a bien fait comprendre qu’il n’était pas question de réfléchir à une saison blanche. Cela ressemblait aussi à une pierre dans le jardin de Jean-Michel Aulas ». Voir son nom moqué dans le seul quotidien sportif de France a fait dégoupiller le patron des Gones…

Jean-Michel Aulas (OL) veut terminer le Championnat avant le 30 juin, quitte à ne pas jouer les Coupes d’Europe – Foot – Coronavirus ⁦@OL⁩ @l’Equipe l’article de Damien Dagorre de L’Equipe de ce jour me fait dire perversement l’inverse ! #l’éthique https://t.co/TRhmrZeOYx — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 21, 2020

« Enfin la censure s’estompe ma proposition n’est pas sortie du chapeau mais réfléchie. L’article de Damien Dagorre de L’Equipe de ce jour me fait dire perversement l’inverse. Pourquoi L’équipe a-t-elle voulu me faire passer pour un hurluberlu en parlant de saison blanche alors que ma proposition est de ne jouer que les matchs de championnat L1 L2 ( 10 ou 11 ) entre mi-mai et le 30 juin ! les droits télés 19/20 et 20/21 restent acquis ! »