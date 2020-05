OL : Jean-Michel Aulas lâché par Sidney Govou

true

Attaquant de la grande époque de l’OL, Sidney Govou estime que Jean-Michel Aulas mène un combat inutile pour la reprise du championnat.

Jean-Michel Aulas est bien décidé à actionner tous les leviers possibles pour que la saison de football aille à son terme en France. Et tant pis si cela déplaît. Mais le président de l’OL devrait faire attention car même ses plus fidèles soutiens commencent à douter, en témoignent ces propos tenus par Sidney Govou dans Le Progrès.

« Le foot, ça reste un truc d’État. Il y a une hiérarchie dans tout, qu’il faut respecter. En France, c’est l’État qui est en haut de cette hiérarchie, et la Ligue a décidé en fonction de ce que demandait justement l’État. Il n’y a certes pas de bonnes solutions. J’aurais aimé une reprise du championnat, pouvoir regarder des matches, même à la télé. Mais le président Aulas fait fausse route en ne pensant qu’à lui-même. »

« Ça dépasse le football. Je comprends son attitude, c’est un chef d’entreprise, mais de temps en temps, il faut penser à l’humain. Quant au classement, l’OL est quasiment à sa place, il faut arrêter de se mentir. En fonction de ce qu’on a vu sur le terrain, je ne pense pas que l’OL mérite mieux. Il restait dix matches, et on sait que le classement n’est bien sûr jamais le même à la fin, je l’ai vécu. Je pense que le club qui devrait le plus râler, c’est Lille, qui avait les capacités de passer devant Rennes. »