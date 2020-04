OL : Jean-Michel Aulas répond à l’ironie de Rivère

true

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a évoqué un scénario pour la fin de saison qui n’a pas manqué de faire réagir Jean-Pierre Rivère.

Particulièrement actif pour commenter l’actualité au sujet de la reprise de la Ligue 1, le président de l’OL Jean-Michel Aulas a évoqué une possibilité. A savoir reprendre le championnat seulement à la fin de l’été pour aller jusqu’en décembre, et démarrer un cycle de championnat sur l’année civile.

De quoi amuser le président de Nice Jean-Pierre Rivère qui a évoqué cette possibilité il y a longtemps, et n’avait pas été bien reçu par un certain… Jean-Michel Aulas. « C’est assez drôle. Il y a encore quarante-huit heures, avec huit autres présidents, dont Jean-Michel, je disais qu’on devrait porter mon idée parce qu’elle apporte du temps et du recul pour mettre en place les choses. Jean-Michel m’a dit : « Jean-Pierre, il y a entre 0 et 5 % de chances que ton idée voit le jour, elle n’est pas cohérente. Enfin, ce n’est pas qu’elle n’est pas cohérente, mais elle n’est pas crédible. » Je vois qu’aujourd’hui, il partage cette idée et j’en suis ravi », a ironisé Rivère sur RMC.

OL – Coronavirus : Rivère s’amuse du soutien d’Aulas ⁦@OL⁩ ⁦@ogcnice⁩ @l’équipe JPR a raison il a été tellement passionné que ns avons souhaité faire bouger ce scénario tt en le prévenant: le décideur reste l’UEFA et ns en sommes solidaires ! https://t.co/fPZZ0O2cRE — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 21, 2020

Sur Twitter, le président de l’OL Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à répondre à son homologue. Rappelant toutefois à Rivère que l’instance décisive pour cette question sera bel et bien l’UEFA. « Jean-Pierre Rivère a raison, il a été tellement passionné que nous avons souhaité faire bouger ce scénario tout en le prévenant: le décideur reste l’UEFA et nous en sommes solidaires ! », a tweeté le président lyonnais.