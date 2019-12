OL : Jeff Reine-Adelaïde promet qu’il reviendra plus fort

false

Sur les réseaux sociaux, le milieu de l’OL Jeff Reine-Adelaïde, gravement blessé hier contre le Stade Rennais, a donné de ses nouvelles.

L’OL a vécu un match cauchemardesque hier en s ‘inclinant contre Rennes et surtout en perdant pour la saison deux de ses meilleurs joueurs : Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde. Les deux ont été victime d’une rupture des ligaments croisés.

C’est avec beaucoup de tristesse que je vous écris ce message 😪 Merci pour tout vos messages ❤️ Je remets tout dans les mains de Dieu, qu’il me permette de revenir plus fort 🙏🏽 #OnEstEnsemble ❤️ pic.twitter.com/midd9NqObA — Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) 16 décembre 2019

« C’est une blessure qui est dure à avaler mais je reviendrai plus fort, c’est une promesse que je me suis faite, a soutenu l’ancien angevin sur Twitter. Pour moi, ma famille et mes amis. Profitions pendant qu’il en est encore temps. Ça passe tellement vite et on n’est jamais à l’abri d’un petit pépin ».