OL : José Mourinho se paye cet ancien Gones

José Mourinho a encore une fois fait du José Mourinho. Mercredi, après la défaite de Tottenham sur la pelouse de Southampton (0-1), le technicien portugais s’en est pris à l’un de ses joueurs. En effet, selon lui Tanguy Ndombélé serait trop faible physiquement pour évoluer en Premier League et il l’a fait savoir.

[#PL🇬🇧] Mourinho💬: « Ndombele ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante il est blessé… Ensuite, il rejoue un match, on est plein d’espoir, et c’est ainsi depuis le début de la saison. C’est un souci, bien sûr. » (CP) pic.twitter.com/4pTYBFHX77 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) January 2, 2020



« Ndombélé ? Il est tout le temps blessé. Il est blessé, pas blessé, il joue un match, la semaine suivante il est blessé… Vous pensez avoir un joueur qui est dans un processus d’évolution, il avait bien joué contre Norwich (2-2) et nous espérions le voir prêt et il n’était pas prêt. Je ne peux pas en dire beaucoup plus car ça dure depuis le début de la saison », a-t-il affirmé.