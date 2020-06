OL : Juninho clarifie sa relation au quotidien avec Rudi Garcia

true

Juninho et Rudi Garcia ont dû apprendre à composer l’un avec l’autre depuis l’arrivée du coach à l’OL. Et visiblement les choses se passent bien.

Beaucoup de rumeurs ont accompagné la relation Juninho – Rudi Garcia depuis leur collaboration à l’OL. Le second nommé n’aurait pas été un choix du premier après l’échec Sylvinho selon les échos de l’époque. Mais quoiqu’il en soit, il semble que leur relation aujourd’hui soit positive.

Juninho, dans l’interview accordée au Progrès, a d’abord évoqué la manière dont le terrain pouvait lui manquer, lui qui se voyait plus entraîneur que dirigeant à la base. « J’ai toujours pensé être entraîneur après ma carrière, mais quelle est la réalité de la vie ? Je suis rentré dans mon pays, je n’ai pas passé mes diplômes, donc je ne peux pas entraîner. Mais les gens se trompent aussi avec le rôle de Directeur Sportif. Je ne suis pas un homme de bureau. Si ce rôle me plaît ? Je ne vais pas dire oui à 1 000 %, car je préfère sentir l’odeur de l’herbe, mais c’est un privilège d’être là. Je me bats pour réussir. »

De ce fait, Juninho compense ce manque de terrain dans sa collaboration avec Rudi Garcia, révélant échanger régulièrement avec lui sur les différents choix sportifs, même si le coach garde évidemment le dernier mot. « Ce qui me plaît c’est quand je parle foot avec Rudi trois ou quatre fois par semaine, des entraînements, des matches, des adversaires. Je n’ai pas le droit de choisir les onze, ça non, mais je vois et je sens des choses, je peux lui demander pourquoi on joue en 4-3-3 ou en 4-4-2, comment on va s’entraîner etc…Je m’entends très bien avec lui et je suis avec lui jusqu’au bout », assure le Brésilien.