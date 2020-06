OL : Juninho met un nouveau coup de pression à ses joueurs

true

Juninho, le directeur sportif de l’OL, s’est confié en longueur dans les colonnes du Progrès. L’occasion d’évoquer notamment sa vision des entraînements.

Pour avoir été l’un des grands artisans de l’époque glorieuse de l’OL sur les terrains, Juninho est bien placé pour donner la recette du succès à ses joueurs aujourd’hui. Et comme souvent, celle-ci se résume en réalité en un mot, le travail.

Dans les colonnes du Progrès, et comme il l’a déjà déclaré à plusieurs reprises, le directeur sportif de l’OL a martelé l’importance de l’exigence au quotidien pour réaliser de grandes choses. « De mon époque, les gens nous disent: ‘vous étiez plus forts’. La vérité c’est qu’on s’entraînait comme on jouait, et c’était un plaisir. Tous ceux qui arrivaient, savaient qu’ils n’avaient pas le droit d’être à 70%, car nous, les anciens, donnions l’exemple. La clé de tout c’était l’intensité aux entraînements », rappelle Juninho.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Sous une forme d’avertissement à peine caché à ses joueurs, le dirigeant brésilien estime donc être en droit d’attendre autant d’implication aujourd’hui avec ses joueurs. « Aujourd’hui, c’est incroyable qu’on soit obligé de demander de l’intensité. Si à Liverpool, à City, tu ne travailles pas à 100%, c’est tribune tout de suite », prévient Juninho. Une méthode bientôt appliquée du côté de l’OL ?