OL – Juventus (1-0) : les Gones ont aussi botté les fesses du PSG

Vainqueur de la Juventus (1-0) mercredi soir, l’OL a couru beaucoup plus que son adversaire du soir et même que le PSG face à Dortmund (1-2).

Quand vient l’heure d’un grand match, comme celui qu’a connu l’OL hier face à la Juventus Turin en 8es de finale de la Champions League, les supporters ne demandent qu’une chose : que leurs joueurs mouillent le maillot. Et c’est exactement ce qu’ont fait les Gones pour arracher la victoire aux Bianconeri (1-0) hier !

Les Gones ont cavalé contre la Juve

Selon les statistiques de l’UEFA, les joueurs de Rudi Garcia ont couru au total 118 kilomètres en 90 minutes ! C’est le troisième meilleur scoreur de ces 8es de finale aller après Leipzig (124 km) et Tottenham (122 km) qui s’affrontaient. Le mauvais élève, sans surprise, est barcelonais. Les Catalans, qui préfèrent faire courir le ballon, ont effectué 101 km au San Paolo (1-1 contre le Napoli).

A signaler que le PSG a fait à peine mieux que le Barça (105 km) et a payé le prix à Dortmund. Rudi Garcia et ses joueurs, qui affronteront encore deux fois les Parisiens, en finale de la Coupe de la Ligue et en demies de la Coupe de France, ont peut-être trouvé le moyen de faire chuter la danseuse des Qataris…