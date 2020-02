OL – Juventus : Cristiano Ronaldo face à un coup tactique de Rudi Garcia ?

false

Ce mercredi 21h, c’est le rendez-vous que le supporters de l’OL attendent depuis plus de deux mois. La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo arrive au Groupama Stadium et pour ce match particulier, le coach lyonnais semble décidé à faire des choix osés.

Ni 4-3-3, ni 3-4-3, les deux systèmes que Rudi Garcia a aligné depuis son arrivée. Selon l’Equipe, l’entraîneur des Gones devrait opter pour un 3-5-2. Une manière de protéger son axe central notamment face à Cristiano Ronaldo, tout en densifiant le milieu de terrain. Tousart et Aouar semblent partis pour être titulaires. Bruno Guimaraes et Thiago Mendes devrait se disputer la place restante. Un système qui fera une victime en attaque entre Martin Terrier et Karl Toko-Ekambi. Moussa Dembélé étant lui assuré de débuter.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Dans le camp d’en face, Maurizio Sarri devrait lui faire dans le classique. De Ligt et Dybala devraient être préférés à Chiellini et Higuain. Rabiot et Matuidi se disputent une place au milieu derrière l’inévitable Cristiano Ronaldo.

Les compos probables de OL – Juventus :

OL : Lopes – Marcelo, Denayer, Marçal – Dubois, Guimaraes (ou Thiago Mendes), Tousart, Aouar, Cornet – Dembélé, Toko Ekambi

Juventus Turin : Szczesny – Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro – Pjanic, Betancur, Rabiot – Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo