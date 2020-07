OL, Juventus, FC Barcelone : Cristiano Ronaldo, Messi et les Gones fixés pour leurs matchs de C1

true

Alors que le flou subsistait jusqu’à présent pour le programme de la Ligue des champions, l’UEFA a statué notamment pour Juventus – OL.

Dans quelques semaines, la compétition va reprendre ses droits en Ligue des champions avec la fin des huitièmes de finale retour avant que le Final 8 se tienne en une grosse semaine du côté de Lisbonne, a priori à huis clos.

L’UEFA, ce jeudi, a communiqué sur une question importante à savoir l’organisation des huitièmes de finale retour. Les quatre rencontres qui reste à disputer (Juventus – OL, FC Barcelone – Naples, Manchester City – Real Madrid et Bayern – Munich) se dérouleront bien dans les stades habituels des équipes qui reçoivent. Sans surprise, ces rencontres se dérouleront à huis clos.

Le communiqué de l’UEFA :

« Conformément au principe d’équité sportive et compte tenu de la situation actuelle, à savoir que tous les clubs qui doivent jouer leur huitième de finale retour à domicile disputent actuellement les matchs restants de leur championnat national dans leurs propres stades et qu’aucune restriction de voyage n’est imposée aux clubs visiteurs dans les pays concernés, le Comité exécutif de l’UEFA a décidé que les huitièmes de finale retour restants de l’UEFA Champions League se joueront dans les stades des équipes recevantes. L’UEFA continuera à suivre la situation de près et se réserve le droit de faire jouer ces matchs sur les sites de la phase finale de la compétition correspondante, si de nouveaux événements se produisent qui empêchent un ou plusieurs matchs de se dérouler aux lieux initialement prévus. Les calendriers des matches correspondants seront communiqués après les tirages au sort qui auront lieu vendredi au siège de l’UEFA »