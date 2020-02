OL – Juventus : Memphis Depay envoie un message aux supporters

L’OL reçoit la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo ce soir au Parc OL de Décines en 8e de finale aller de Ligue des champions. Un rendez-vous très important que les Gones abordent dans des conditions assez particulières malgré leur victoire à Metz (2-0), à cause d’un climat toujours aussi tendu qui a incité Jean-Michel Aulas à montrer encore une fois au créneau pour calmer les supporters.

We all know what it took to reach the next stage of the @championsleague

Tonight we have to bring it to a next level!

Supporters, staff, players! Let’s stick together tonight and show them what we about! 🙏🏽#WalkInFaithNotBySight #imwithyallinspirit pic.twitter.com/u40JchsJNi

— Memphis Depay (@Memphis) February 26, 2020