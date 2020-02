OL – Juventus (1-0) [VU DU STADE] Vivez le choc en live-texte

true

32e : BUT! LUCAS TOUSART !!!!

Houssem Aouar s’infiltre par la gauche, élimine Danilo et rentre dans la surface et sert en retrait Tousart. Le futur joueur du Hertha Berlin arrive lancé et reprend du plat du pied en extension. Le ballon file dans la lucarne. Joli mouvement.

30e : Profitant d’un arrêt de jeu, les Bad Gones et Lyon 1950 chauffent sur les supporters avec une amabilité en italien. Accueillants.

28e : Jaune pour Marcelo pour une main baladeuse au visage de Dybala. L’Argentin est la victime désignée du soir…

26e : Inspiré par Marçal, Alex Sandro tente sa chance de 35 mètres et manque de tuer un Bad Gone.

24e : Le match s’emballe. Après une reprise de volée de Marçal qui passe au moins 20 mètres au dessus. La Juve se crée à son tour une situation. CR7 déborde sur le côté de Léo Dubois et centre, du bout des gants Lopes sort le ballon et la défense rhodanienne se dégage. Houssem Aouar fait se lever le stade en mettant un petit pont à Paulo Dybala. A 30 mètres de ses propres buts, c’était culotté quand même…

21e : LA BARRE POUR TOKO-EKAMBI !!!

Sur le corner, le Camerounais reprend au premier poteau du haut du crâne. Le ballon lobe Szczesny mais s’écrase sur le haut de la transversale. La Juve dégage en catastrophe. Les Gones y sont et le Groupama pousse.

20e : Bonne période de l’OL qui s’installe dans le camp italien. Maxwel Cornet obtient un corner. Houssem Aouar va le tirer.

Début de match très intéressant de Bruno Guimaraes, qui oriente, se rend disponible sur chaque ballon et presse le porteur à chaque perte de balle. On ne croirait pas qu’il s’agit du baptême du feu du Brésilien au Groupama. Thiago Mendes a (vraiment) du souci à se faire…

15e : Miré Pjanic tente de centrer le ballon. De la tête, Marçal sort en corner. Le ballon est dégagé par la défense.

14e : Coup-franc dangereux pour la Juventus et Cristiano Ronaldo à 25 mètres excentré à droite. Merci à Marçal pour ce bûchage qui ne s’imposait pas.

Quelques imprécisions techniques empêchent les Lyonnais de se montrer dangereux sur le but de Wojciech Szczesny. Oui, j’écris très bien Szczesny. On sent l’entraînement…

7e : Maxwel Cornet reste au sol suite à cette intervention. Il sort du terrain se faire soigner. Il devrait pouvoir reprendre sa place.

6e : Les Lyonnais affichent malgré tout des intentions de jeu en ce début de match. Karl Toko-Ekambi percute et perd le ballon. Sur le contre, la Juve part en supériorité numérique. Il faut un énorme retour de Maxwel Cornet pour éteindre la contre-attaque.

4e : Belle situation pour Cristiano Ronaldo qui s’infiltre dans la surface et tente un lob sur Anthony Lopes. Passe devant le but et va mourir en 6 mètres. Petite frayeur pour les Gones.

Depuis l’annonce des deux équipes, Adrien Rabiot et Cristiano Ronaldo ont le droit à un traitement de faveur du Groupama Stadium. Des sifflets accompagnent leurs premiers ballons.

ET C’EST PARTI !!! COCORICO, ALLEZ L’OL !!!

Petit supplément avant le coup d’envoi.

Sept minutes de bonheur…

Dans quelques minutes, un petit direct ambiance sur Twitter…

Min-20 : On vous confirme la présence de filets de sécurité devant les deux Kops lyonnais. Une manière pour l’OL de s’éviter tout risque de lancé de projectiles.

POINT CORONAVIRUS : les Italiens sont bien là … Au grand dam de Madame le maire de Décines Flaurence Fautra, qui avait demandé aux autorités de faire interdire leur déplacement. Ils sont aux alentours de 2700.

Min-25 : Voici les compositions des deux équipes

La feuille de match sort juste de l’imprimante #OLJuve pic.twitter.com/TyxsHStTCq — But! Football Club (@But_FC) February 26, 2020



DECRYPTAGE COMPO : Comme annoncé par la presse ce mercredi matin, Rudi Garcia a opté pour une défense à trois avec Marçal dans l’axe aux côtés de Marcelo et de Jason Denayer. Léo Dubois évolue piston droit et Maxwel Cornet à gauche. Au milieu, le trio composé de Lucas Tousart (sentinelle), Houssem Aouar et Bruno Guimarães sera chargé de répondre aux Italiens. Devant, le coach rhodanien a opté pour le tandem Moussa Dembélé – Karl Toko Ekambi. Pas de grosses surprises non plus dans l’équipe composée par Maurizio Sarri : Cristiano Ronaldo conduira bien l’attaque locale.

POINT BOURSE (parce que c’est aussi ce qui intéresse Jean-Michel Aulas) :

Selon « Les Echos », plus de 57 000 spectateurs sont attendus ce mercredi soir au Groupama Stadium. Une affluence très importante qui devrait permettre à l’OL de battre son record de revenus sur un seul match (5 M€). Record réalisé l’an passé, au même stade de la compétition, lors d’OL – Barça (0-0). Les actionnaires vont être contents…

LA 267e EUROPÉENNE POUR L’OL :



POINT SUPPORTERS : Actuellement en train de se soigner d’une rupture du ligament croisé, Memphis Depay a tenu à adresser un message à ses partenaires avec cette rencontre importante : « Nous savons tous ce qu’il a faut faire pour atteindre la prochaine étape de la Ligue des Champions. Ce soir, nous devons porter le club à un niveau supérieur ! Supporters, staff, joueurs ! Restons ensemble ce soir et montrons-leur de quoi nous sommes capables ».

We all know what it took to reach the next stage of the @championsleague

Tonight we have to bring it to a next level!

Supporters, staff, players! Let’s stick together tonight and show them what we about! ?￰゚マᄑ#WalkInFaithNotBySight #imwithyallinspirit pic.twitter.com/u40JchsJNi — Memphis Depay (@Memphis) February 26, 2020

Du côté des Bad Gones, la tendance a été donnée dès hier avec une charmante ode. Ce soir, ça va vibrer.

À la veille de la réception de la Juventus, le message des Bad Gones : pic.twitter.com/7c5NnJ65m8 — Inside Gones (@InsideGones) February 25, 2020



On essaiera de vous faire vivre l’hymne (signée Stéphane Balmino) en direct vidéo… Si vous voulez vous chauffer les cordes vocales :

Min-30 : Bienvenue sur le site But ! Football Club pour notre live texte du match OL – Juventus de Turin (8e de finale de Ligue des Champions en direct du Groupama Stadium.