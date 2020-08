OL : Karl Toko Ekambi fustige le manque de reconnaissance

false

Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, l’attaquant Karl Toko Ekambi est revenu sur le très beau parcours de l’OL en Ligue des Champions. Morceaux choisis.

Malgré une saison irrégulière en Ligue 1, l’OL a sauvé les meubles de sa saison 2019-2020 en figurant dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les hommes de Rudi Garcia ont buté face au Bayern Munich, futur vainqueur de la compétition. Si le score 3-0 peut sembler lourd, les Gones n’ont pas à rougir de leur prestation. Ces derniers auraient même pu croire à l’exploit avec un peu plus de réalisme devant les buts et sans un grand Manuel Neuer dans les cages.

Si certains préfèrent retenir le parcours exceptionnel de l’Olympique Lyonnais, d’autres ont préféré souligner les occasions manquées par Karl Toko Ekambi (un poteau et un face à face loupé). Chose que regrette fortement le principal intéressé. « Malheureusement, après cette demi-finale, les gens ont été plus déçus qu’heureux, alors qu’ils devraient être heureux pour le football français et pour le club » (…). « Oui, il y a eu plus de critiques que d’éloges, à la fin du match, notamment de la part des journalistes français« , a-t-il lâché dans les colonnes de L’Equipe.

Le joueur de 27 ans s’est senti particulièrement visé par les critiques, même si ce dernier se dit imperturbable. « Je trouve que c’était trop poussé, notamment envers moi, d’ailleurs. Quand c’est moi, les occasions loupées, c’est moi qui ai eu des ratés, c’est l’OL qui a vendangé, et quand c’est le PSG, c’est Neuer qui a été grandiose ». (…) « Il faut arrêter un peu. On a fait un beau parcours, c’est ce qu’il compte. Je suis même heureux que ça tombe sur moi, parce que les commentaires qui ont été faits peuvent déstabiliser un joueur. Alors que moi je m’en fous ».