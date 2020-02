OL : Karl Toko Ekambi ne dramatise pas, bien au contraire

false

Arrivé à l’OL dans les derniers jours du mercato, Karl Toko Ekambi n’a pas tardé à trouver ses marques. Nouvelle preuve de son adaptation rapide, lui qui évoluait à Villarreal, son nouveau but lors du match perdu dans la journée sur le terrain de l’OGC Nice (1-2).

Si Rudi Garcia, son entraîneur, a fait part de sa déception, et regretté l’attitude de ses hommes, Toko Ekambi, lui, ne s’inquiète pas et donne déjà rendez-vous aux supporters lyonnais. « On est revenu en deuxième mi-temps, mais on avait moins de jus et ça s’est vu. On n’a pas su faire les choses pour revenir au score. On a un match qui nous attend mercredi, on va vite se remettre en selle. Ce n’est pas un coup d’arrêt, on sait très bien qu’on ne peut pas gagner 40 matches sur 40. On a une défaite ce soir, il ne faut pas tout remettre en question. Il va falloir s’améliorer, voir ce qui n’a pas été et reprendre trois points à Amiens à domicile. »

A noter, enfin, que Toko Ekmabi est le premier joueur à trouver le chemin des filets lors de chacun de ses 2 premiers matches de Ligue 1 avec Lyon depuis Mariano en août 2017. Stat donnée par Opta.