OL : la dernière provocation de Jean-Michel Aulas accable Cristiano Ronaldo

Le président de l’OL a expliqué sans rire qu’il aurait trouvé normal que l’OL soit directement qualifié pour les quarts de finale de la Champions League.

Jean-Michel Aulas a encore trouvé le moyen de faire parler de lui. Pourtant, le président de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas exprimé dans un média français mais à La Gazzetta dello Sport, au sujet du 8e de finale retour de Champions League qui opposera les Gones à la Juventus Turin.

Le dirigeant a expliqué, sans rire, qu’il aurait bien aimé être qualifié aux dépens des Bianconeri, battus 1-0 au Groupama Stadium, puisque les tours suivants se disputeront sur un match… « Quand on voit que les quarts (et les demi-finales) se joueront sur un match sec, il aurait pu être logique de penser que l’OL soit déjà qualifié pour la suite, mais nous sommes pour le fair-play et on accepte le retour ! »

Heureusement, « JMA » ne s’est pas contenté de ça : il a expliqué combien ses Gones n’étaient pas favoris face à la toute-puissante Juve : « La Juve sera super-favorite, elle arrivera en forme. Même si Cristiano Ronaldo ne semble pas au top. On va essayer de se préparer au mieux, même si on ne sait pas si on pourra jouer des matches amicaux. En août, on devrait récupérer Memphis Depay. Tout est possible dans le foot. Mais peut-être qu’avant, j’irai faire un tour à Lourdes… »