OL : la LFP répond à Aulas, le Conseil d’État lui porte le coup de grâce

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas est le grand perdant de la décision du Conseil d’État divulguée ce mardi. Didier Quillot lui a destiné un message positif.

« Déconfit. » La Une de L’Équipe du jour ne devrait pas tarder à faire réagir Jean-Michel Aulas, que tout le monde imagine prostré après la décision du Conseil d’État de figer notamment le classement à la 28e journée de L1.

Sans Ligue des champions la saison prochaine, l’OL reste donc le bec dans l’eau mais cela ne l’a pas empêché de pondre un communiqué demandant une nouvelle fois à la Ligue de miser sur des play-offs pour terminer cet exercice 2019-2020. Cette requête ne sera pas suivie d’effets puisque Didier Quillot lui a répondu du tac-au-tac.

« Bonne chance à l’OL pour la Ligue des champions »

« Jean-Michel Aulas a défendu son club et on peut le comprendre, souligne le directeur général de la LFP. Je ne pense pas qu’il était nécessaire de critiquer et vilipender la Ligue comme cela a été fait car celle-ci exécute simplement les décisions prises par son CA. Je souhaite maintenant bonne chance à l’OL pour la Ligue des champions, pour que nous ayons deux clubs avec le PSG en quart de finale. »

Ultime « mésaventure » pour l’OL, le quotidien sportif précise que le Conseil d’État l’a condamné à payer 3 000 euros de frais de procédure à la Ligue « en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. » Il est vraiment temps que la saison se termine du côté de Lyon.