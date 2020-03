OL : la pépite Guimaraes met en valeur les limites de ses partenaires !

true

Bruno Guimaraes a connu sa première défaite avec l’OL, hier soir en Coupe de France face au PSG (1-5). Mais pour le consultant de La Chaîne L’Equipe Gilles Favard, le milieu de terrain brésilien n’y est pour rien. Au contraire, même, il est tellement bon que cela met en lumière les limites de ses coéquipiers. Attention, ça décape !

« Guimaraes a une choses qui est fondamentale, c’est que techniquement, il est au-dessus du lot. Et à Paris, les joueurs sont également au-dessus du lot techniquement. Donc, ils ne courent pas, ils compensent. Ça ne suffit pas, je suis d’accord. Tandis qu’à Lyon, que ça fasse plaisir ou pas, il y en a quelques-uns qui ont les pieds carrés. »

« On les prend pour de grands joueurs, mais je peux dire que ce sont de petits joueurs. C’est pour ça qu’ils sont 5es et qu’ils essayent d’être sur le podium en ayant 7 et 15 points de retard sur certaines équipes. S’ils étaient si bons que ça, ils seraient 2es et ils seraient peut-être dans le cul du Paris Saint-Germain. Donc, quand tu mets un mec qui est techniquement au-dessus du lot, tu le vois tout de suite. Et tu l’as vu avec Guimaraes. »