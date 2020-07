OL : Laurent Blanc met en garde Cristiano Ronaldo avant le choc retour en C1

true

Pour le champion du monde 98, la Juventus Turin aura un avantage contre l’OL lors du 8e de finale retour en C1 mais n’aura pas la partie facile.

Au lendemain du match nul heureux de la Juventus Turin à domicile contre l’Atalanta Bergame (2-2), le quotidien Tuttosport a publié un entretien de Laurent Blanc. Le but était d’évoquer le 22e anniversaire du sacre des Bleus à la Coupe du monde 98 mais également d’évoquer le match retour entre la Vieille Dame et l’OL en 8es de finale de la Champions League.

Pour le Président, les Gones seront clairement désavantagés par leur manque de compétition mais Cristiano Ronaldo et ses partenaires, battus à l’aller (0-1), auraient tort de croire que ce sera facile : « Lyon a un but d’avance, mais les équipes françaises ne seront pas favorites à cause de l’interruption de la Ligue 1. Ne pas jouer de matches officiels est loin d’être un détail. Cela dit, je ne crois pas que ce sera aussi facile pour l’équipe de Sarri ».



Au regard du contenu du match aller et des difficultés rencontrées par les Bianconeri depuis la reprise de la compétition en Italie, les débats pourraient effectivement être plus équilibrés qu’il n’y paraît…