OL : le bon, la brute et le truand de la première partie de saison

A l’heure des bilans à mi-exercice, quoi de mieux que de mettre en avant trois des acteurs-clés de ce début de saison sous un air de Sergio Leone ?

Le bon : Memphis Depay

Il n’y a pas toujours de « happy-end » pour les héros et Memphis, fauché en plein vol par une rupture du ligament croisé face à Rennes le 15 décembre dernier, en est malheureusement la triste illustration. Après un peu plus de deux ans et demi de montagnes russes, l’ancien Mancunien commençait enfin à prendre le leadership à l’OL, lui qui avait été LE joueur lyonnais de la première phase de la Ligue des Champions (5 buts en 5 matches disputés). Un changement de cap magnifié par le brassard de capitaine et entériné par son attitude marquante après la qualification face à Leipzig (2-2). Assurément le bon de cette première moitié de saison… Et le grand absent du début d’année 2020.

La brute : Sylvinho

Son visage fermé et son air grave promettait une nouvelle ère de rigueur à l’Olympique Lyonnais. Una management de rupture après les années Genesio qui avaient usé les supporters. Si le novice brésilien, viré après le derby perdu à Saint-Etienne (0-1) le 6 octobre dernier, n’a jamais vraiment répondu aux attentes, faisant preuve d’une frilosité assez incroyable dans le jeu, son palmarès rhodanien se résumera à un nombre important de poignets cassés à la veille de ce match. Un « check » avec les supporters qui restera une image forte de la préparation du 119e derby de l’histoire…

Le coach prêt pour le derby ! ?￰゚マᄏ?￰゚マᄏ#ASSEOL pic.twitter.com/q4fe4dbQcR — Olympique Lyonnais (@OL) October 5, 2019

Le truand : Marcelo

Vestige d’une embrouille de la fin de saison 2018-2019 ravivée à Benfica, le Brésilien est vu par les Bad Gones comme « l’ennemi public n°1 ». Un ennemi à abattre et à moquer… Au point de perturber les joueurs après la qualification face à Leipzig (2-2) où un « caliquot » représentant un âne victime de strabisme a été déployé à son endroit. Un moment de tension extrême durant lequel l’ancien joueur de Besiktas s’est permis quelques doigts d’honneur. L’affaire Marcelo est devenu un vrai problème à Lyon. Elle s’est même exportée sur les réseaux sociaux avec les sorties déplacées de sa femme Tatiane Guedes à l’encontre d’Anthony Lopes. « Marcelo, tes doigts garde-les pour ta femme », pouvait-on lire en Kop Virage Nord face à Rennes. Ambiance.