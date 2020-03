OL : le club durcit ses mesures contre le coronavirus

true

Ce jeudi matin, l’Olympique Lyonnais a annoncé de nouvelles décisions pour prévenir à une éventuelle propagation du coronavirus dans ses locaux. En attendant d’avoir la confirmation que son match de Ligue des Champions face à la Juventus de Turin mardi est bel et bien reporté, le club rhodanien fait tout pour éviter de multiplier les contacts entre ses joueurs et joueuses et l’extérieur.

Centre d’entraînement bouclé, conférence par téléphone…

Dans un communiqué à l’attention des journalistes et à compter de ce jeudi, l’OL a systématisé le huis clos pour son Groupama OL Training Center. Le centre d’entraînement ne sera ouvert « que pour les membres des groupes professionnels féminin et masculin ». Tous les entretiens individuels programmés avec les journalistes sont par ailleurs suspendus et la conférence de presse avant le match entre le PSG et l’OL Féminin fixée par « conf’ call » vendredi.

50 journalistes maximum, pas de zone mixte

Concernant le match OL – Reims (vendredi, 20h45) qui est pour l’heure maintenu à huis clos, l’accès sera limité à 50 journalistes (dont 10 photographes). Il n’y aura aucune zone mixte après la rencontre mais des conférences de presse (entraîneurs voire un joueur en plus) organisées dans l’auditorium du Groupama Stadium. Un auditorium où les trois premiers rangs seront interdits à la presse pour rester à bonne distance des coachs.

A « But ! Football Club », on espère pouvoir être en mesure de vous faire vivre le match en « live texte » depuis le stade de Décines.