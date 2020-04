OL : le club tape du poing sur la table pour réhabiliter Rudi Garcia

true

Alors que l’Equipe, il y a deux jours, avait remis en cause la volonté de Rudi Garcia de reprendre le championnat, l’OL a répliqué.

Dans une période où les débats sont vifs au sujet de la tournure à donner à la saison de Ligue 1, l’OL est visiblement sur le qui-vive. Le club rhodanien n’a pas apprécié la manière dont l’Equipe a décrit Rudi Garcia il y a deux jours.

Alors que le coach lyonnais avait accordé une interview au quotidien où il assurait qu’il souhaitait la reprise du championnat, l’Equipe annonçait par la suite que Rudi Garcia, au démarrage des échanges avec les coachs de Ligue 1, avaient soumis une position différente. A savoir ne pas reprendre le championnat cette saison.

L’OL est donc monté au front ce mardi pour démentir cette version avec un communiqué où l’intégrité de l’Equipe est clairement pointée du doigt.

Le communiqué de l’OL :

Contrairement à ce qui est souligné dans l’article d’Arnaud Hermant, Rudi Garcia n’a jamais « soumis l’idée à ses collègues de ne pas reprendre la saison…avant que Raymond Domenech ne soit ajouté au groupe WhatsApp » (regroupant 36 des 40 entraîneurs de L1 et L2) et s’étonne des propos rapportés par un entraîneur de Ligue 2 sous couvert d’anonymat d’avoir « initié cette possibilité » et « d’avoir voulu s’aligner sur les propos de son Président ».

Rudi Garcia rappelle avoir expliqué très clairement dans l’interview du même jour qu’il militait au contraire pour une reprise de la saison : « on a tous envie de reprendre…dans de bonnes conditions…de ne pas jouer tous les 3 jours et de pouvoir laisser deux semaines de repos entre les deux saisons ».

L’Olympique Lyonnais aurait souhaité que le journaliste de l’Equipe, Arnaud Hermant, ne remette pas en cause l’intégrité de Rudi Garcia et s’appuie sur les propos explicites de son entraîneur rapportés pourtant le même jour dans une interview avec Hugo Guillemet.