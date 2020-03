OL : le compliment de Jean-Michel Aulas au PSG est mal passé

true

Il a bien changé, Jean-Michel Aulas ! Farouche opposant du dopage financier il y a de cela deux ans, le président de l’OL caresse désormais les Qataris dans le sens du poil. Comme hier soir après la qualification du PSG aux dépens de Dortmund en Champions League : « Bravo à toute l’Institution PSG pour cette formidable qualification en 1/4 de finale de la Champion’s League : le meilleur club français doit réussir cette année dans sa conquête de la Champion’s League ».

Un tweet qui a été commenté près de 300 fois alors qu’habituellement, les gazouillis du patron des Gones entraînent trois fois moins de réponse. Et on ne peut pas dire que JMA a fait un tabac auprès de ses propres supporters. Ceux-ci ne comprennent pas pourquoi il a ainsi changé d’attitude face à un rival à la gloire artificielle.

Beaucoup pensent que ce compliment était gratuit et avait pour unique de se faire bien voir car Aulas savait que la Champions League serait arrêté. Pour notre part, nous faisons plutôt le lien avec une phrase de Nasser al-Khelaïfi, qui a expliqué en juin dernier que le Qatar continuera de tricher financièrement tant qu’il n’aura pas gagné la C1. Plus tôt, il l’aura, plus vite il partira, doit se dire Jean-Michel Aulas !