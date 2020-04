OL : le départ de Florian Maurice au Stade Rennais toujours aussi chaud ?

true

Même si les clubs de Ligue 1 sont en pause forcée depuis quelques semaines, cela n’empêche des discussions. Notamment du côté du Stade Rennais et de l’OL.

Voilà plusieurs semaines désormais que la Ligue 1 a dû se mettre en veille, et cela a forcément une incidence sur les dossiers chaud du moment. Au Stade Rennais notamment, la quête d’un directeur sportif était une des priorités.

Après le départ d’Olivier Létang et son remplacement par Nicolas Holveck, la venue d’une pointure pour prendre les rênes sportives est dans les petits papiers. Le nom le plus régulièrement cité depuis quelques semaines est celui de Florian Maurice, actuellement responsable du recrutement à l’OL. Et ce dossier semble plus chaud que jamais puisque l’Equipe assure, dans son édition du jour, que Maurice reste « toujours le favori » pour prendre le poste.

Une option validée par le coach Julien Stéphan il y a quelques jours sur l’antenne de Canal Plus, en même temps que la piste Grimandi. « Ce sont deux personnes qui ont un très gros vécu de joueur, très compétentes. Deux personnes qui pourraient très bien remplir la fonction. Mais je ne suis que l’entraîneur, et au club il y a un actionnaire et un président, et ils prendront la meilleure décision possible pour le bien du Stade Rennais. Je ne connais pas le timing, mais on peut imaginer que cela puisse arriver prochainement », avait estimé le coach rennais.