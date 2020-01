OL : Cherki, l’ambition, la série actuelle, Rudi Garcia avait des choses à dire

true

C’est LE rendez-vous de la semaine pour tous les amoureux de l’OL. Une demi-finale de Coupe de la Ligue, demain, face au LOSC, pour une place au Stade de France et un énième trophée à aller chercher. Rudi Garcia, l’entraîneur lyonnais, était à l’instant en conférence de presse. Ce qu’il faut en retenir.

Des nouvelles de Memphis Depay

« Je ne suis pas docteur, mais je suis en contact avec Memphis. Je vois sa rééducation. Si il va bien tant mieux. Il est en rééducation et il a retrouvé le sourire. Il est positif et c’est ce qu’il faut. »

La série actuelle

« Les victoires appellent les victoires, il y a une bonne dynamique, des sourires. On gagne avec la manière et les joueurs sont récompensés de leurs efforts. C’est comme ça que je veux voir jouer mon équipe, collectivement. Quand on joue les uns pour les autres on peut-être redoutables. Les joueurs comprennent qu’il faut jouer pour le partenaire c’est important. »

Rayan Cherki

« Sa performance XXL c’est aussi le collectif et les courses défensive. Des joueurs ambidextre à ce point là c’est très rare. Il est très bien entouré et très bien éduqué. C’est un joueur intelligent, qui écoute. Si il continue à travailler il fera la carrière qu’il mérite » »

L’effectif

« On est en course sur 4 tableaux, ça veut dire beaucoup de match. Il faut un effectif. Il y aura des blessés, des suspendus, il faut se renforcer quantitativement et qualitativement. Les jeunes ne peuvent pas non plus jouer tous les matchs. À 16 ans ce serait dangereux. »

Propos retranscrits par le compte twitter de l’OL.