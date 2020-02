OL, FC Nantes – Mercato : Rafael émet un gros doute sur son avenir !

true

Sur la mauvaise série actuelle et le podium

« On n’est pas bien en Ligue 1. On doit tous se remettre en question. Dans les autres compétitions, on est bon mais on doit regagner des points en championnat (…) Le podium ? On a bon espoir d’y arriver car Rennes n’est pas au mieux. Il reste beaucoup de matchs. C’est pour ça qu’on y croit ».

Sur les difficultés à domicile

« Les mauvais résultats à domicile, ce ne sont pas la faute des supporters. Avant, peut-être … Mais là, ils nous encouragent, ils chantent, ils nous soutiennent. Là, ça vient de nous. Il faut que l’on arrive à mieux jouer à domicile (…) Pour l’instant, on n’y arrive pas (…) On doit jouer plus simple, se faire des passes et arrêter de se prendre la tête. Il ne faut pas penser : « Je vais aller à Barcelone ou au Real Madrid ». Il faut gagner ici et le reste viendra tout seul ».

Sur les soucis défensifs

« La défense, c’est l’affaire de tous. Il faut trouver la bonne balanc entre l’attaque et la défense. On travaille beaucoup là-dessus tactiquement ».

Sur les supporters et Marcelo

« Il est très professionnel. Il veut tout le temps gagner, je ne comprends pas les insultes le concernant. J’ai bien aimé sa réaction à Bordeaux. Il n’en avait parlé à personne ».

Sur son avenir

« Je ne pense pas que je vais terminer ma carrière ici, j’ai envie mais je ne pense pas que cela se fera ».