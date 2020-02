OL : le retour miraculeux de Memphis Depay inquiète quand même Lyon

true

Victime d’une rupture du ligament croisé le 15 décembre dernier et opéré le 19 à Rome par le professeur Pier Paolo Mariani, Memphis Depay (Olympique Lyonnais, 25 ans) est très en avance sur ses temps de passage.

La semaine passée, seulement un mois après être passé sur le billard, l’international néerlandais a publié sur Instagram une vidéo où on le voit jongler sur un trampoline. Un rétablissement rapide qui va jusqu’à étonner tous les experts.

Déterminé à jouer l’Euro 2020, Depay prend tous les risques

Comme le rapporte « L’Equipe », Memphis Depay est déterminé à revenir pour l’Euro 2020 et se donne les moyens d’y arriver. Suivant à la lettre les recommandations de son chirurgien italien, la star de l’OL travaille du matin au soir et s’est également adjoint les services d’un cuisinier pour contrôler son alimentation.

Néanmoins, ce retour miraculeux de Depay commence quand même à inquiéter l’OL. En pleine négociations pour prolonger le contrat de l’ancien Mancunien d’un an, de 2021 à 2022, Lyon redoute quand même le fort risque de rechute, né d’un protocole de reprise trop court et préfèrerait que le joueur se prépare pour la saison prochaine plutôt que pour l’Euro 2020. Il faut dire que Memphis représente un enjeu sportif et économique important pour les Gones…