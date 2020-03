OL : le visuel du 3e maillot de la saison 2020/21 est connu

true

Le site spécialisé sur les maillots Footyheadlines a montré un échantillon de ce qui devrait être la troisième tunique de l’OL la saison prochaine.

Spécialiste des maillots de football, toujours en avance sur la concurrence quand il s’agit de dévoiler les tuniques des saisons suivantes, Footyheadlines a encore frappé fort ce dimanche. Il a présenté les tuniques domicile, extérieur et third du Real Madrid pour 2020/21 mais également donné un aperçu du troisième jeu de l’Olympique Lyonnais !

Celui-ci sera principalement bleu marine avec des notes de doré. Sur l’échantillon publié sur le site, on voit que le logo Adidas est de couleur jaune clair. Footyheadlines explique qu’aucune autre information ne lui est parvenue pour le moment concernant ce maillot third. Et pour cause : on ne sait toujours pas quand finira la saison en cours et quand débutera la prochaine !