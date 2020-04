OL : le vrai Memphis Depay n’est pas celui qu’on croit…

true

Le vrai Memphis Depay n’est par celui que l’on dépeint. C’est du moins ce qu’estime son partenaire à l’OL, Jeff Reine-Adélaïde.

Depuis plusieurs mois, victime d’une rupture du ligament, l’attaquant Memphis Depay manque cruellement à l’OL. Et si l’international néerlandais s’était donné comme objectif une participation à l’Euro, la compétition a finalement été reportée en raison du coronavirus. C’est donc avec son club, l’Olympique Lyonnais, que Depay va refouler les pelouses. Et peut-être même cette saison si le championnat finit par reprendre aux mois de juillet et d’août.

Son partenaire, lui-aussi blessé, Jeff Reine-Adélaïde, a tenu à parler de lui dans les colonnes de France Football. Précisant que le Depay que l’on croit connaître n’est pas celui de la vraie vie. Bien au contraire.

« C’est un mec très sympa, très courtois, qui rigole avec tout le monde »

« A la base, on s’entendait très bien sur le terrain, on combinait beaucoup. Ce qu’il nous est arrivé nous a encore davantage rapprochés. On se parle plus souvent, chacun essaie de voir où en est l’autre même si nos protocoles sont différents. C’est un mec très sympa, très courtois, qui rigole avec tout le monde, très différent de l’image que les gens ont de lui. »