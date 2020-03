OL : l’entraîneur de Nîmes fustige à son tour Jean-Michel Aulas

true

C’est assez rare pour être signalé : Jean-Michel Aulas fait l’unanimité contre lui dans le football français ! Sa proposition de considérer la saison en cours comme blanche n’a trouvé aucun écho positif. Même chez ceux qui, pourtant, auraient tout intérêt à vouloir que l’exercice en cours soit purement et simplement annulé.

Le Nîmes Olympique est ainsi en position de barragiste. Pourtant, son entraîneur, Bernard Blaquart, refuse de suivre le patron de l’OL : « C’est une déclaration qui n’a pas lieu d’être en ce moment. Aujourd’hui, le championnat a environ 45 jours pour redémarrer et finir fin juin. Donc, c’est malvenu. Et prématuré. Ce n’est pas la priorité aujourd’hui, je pense ».

« À chaque jour suffit sa peine dans la situation actuelle. Et sinon, sur ce sujet, bien évidemment qu’il faut tout faire pour aller au bout du championnat, pour l’équité. La question ne se pose même pas. Les intérêts personnels, on verra plus tard. »