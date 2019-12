OL : les Français croient en une remontada à la Lyonnaise

true

Malgré une première partie de saison décevante, un récent sondage place encore l’OL troisième favori pour le podium de Ligue 1.

C’est un sondage réalisé par Odoxa les 18 et 19 décembre dernier et qui montre combien l’Olympique Lyonnais garde la cote auprès des amateurs de football. Si les Gones connaissent de nombreux pépins et sont actuellement englués en milieu de tableau, les Français voient toujours l’OL se qualifier pour la Ligue des Champions 2020-2021 en finissant sur le podium de Ligue 1.

Le PLM devient PML pour les Français

Comme le rapporte le site « Olympique-et-Lyonnais.com », qui relaient les résultats de cette étude, 32% des français amateurs de football voient Lyon finir sur le podium derrière le PSG (79%) et l’OM (62%) mais surtout devant le LOSC (28%), l’AS Monaco (11%), le Stade Rennais (10%), les Girondins de Bordeaux (9%) et l’ASSE (8%).

Un Mercato obligatoire pour le podium ?

Cependant, à l’instar de Jean-Michel Aulas qui s’apprête à desserrer les cordons de la Bourse pour permettre à Juninho de redresser la barre sur le Mercato, 57% des sondés estiment que les Gones devront investir une somme importante en janvier pour redresser la barre. Seuls 43% pensent que Rudi Garcia peut s’en sortir avec l’effectif actuel.