OL : les présidents de L1 déboulonnent Jean-Michel Aulas !

Coupable à leurs yeux de trop en faire depuis l’annonce de la fin de saison, les présidents des clubs de L1 sont vent debout contre Jean-Michel Aulas (OL).

ASSEZ ! Alors que le déconfinement débute en France aujourd’hui, voici le message envoyé par la Ligue 1 à Jean-Michel Aulas. En débutant une croisade qui semble vouée à l’échec contre la décision d’arrêter la saison en raison de la crise sanitaire, le président de l’OL a perdu du crédit aux yeux de plusieurs de ses homologues de l’élite. Le respect est là, la patience beaucoup moins.

« Il demeure le plus grand président des trente-cinq dernières années, il connaît tous ses dossiers et l’OL est un grand club, affirme un dirigeant dans L’Équipe. Mais pendant cette période, il a changé trop souvent d’avis, un coup, il a parlé de saison blanche, un autre, de coefficient UEFA pour attribuer les places européennes avant de s’associer au projet Rivère puis de plaider pour des play-offs. Et maintenant, il signe la pétition d’Amiens pour une L1 à 22 clubs… Il n’a défendu que des options vouées à l’échec. Ça ne lui ressemble pas, mais c’est un peu à l’image de la saison de son club. » « En plus de perdre du pouvoir, il se décrédibilise et s’est mis en porte-à-faux avec la Fédération, la Ligue et les autres clubs », tacle un patron de club.

« Il s’imaginait succéder à Le Graët »

Si le président de l’OL a perdu de l’influence, c’est aussi parce qu’il ne siège plus dans les deux organes décisionnaires du football professionnel : le bureau et le conseil d’administration de la Ligue. Élu sur la liste de Noël Le Graët à l’élection de la présidence de la FFF, il a dû lâcher ses prérogatives à la Ligue. « Il s’imaginait succéder à Le Graët, pense un président. Quand il s’est aperçu que ce ne serait pas le cas, il a opéré un retour vers les clubs professionnels. À la Ligue, toutes les places étant prises, il a été élu président du collège de L1 en 2019. » Aujourd’hui, ses collègues de L1 seraient de plus en plus nombreux – comme Jacques-Henri Eyraud à l’OM – à penser qu’il ne peut pas rester à ce poste…