OL : less supporters ont pardonné à Marcelo, pas à Rudi Garcia

L’OL reçoit un Téfécé malade ce dimanche au Groupama Stadium (15h). Il sera judicieux d’écouter la réaction des supporters à l’entrée des joueurs sur le rectangle vert. Mardi soir, avant le coup d’envoi de la réception du LOSC (2-2, 4 tab 3) en demi-finales de la Coupe de la Ligue, le nom de Rudi Garcia a été sifflé par une partie du Groupama Stadium à l’annonce des deux équipes.

« Il faudrait que je sorte plus tôt sur la pelouse »

« Il faudrait que je sorte plus tôt sur la pelouse car je ne le savais pas, sourit l’entraîneur lyonnais dans L’Équipe. J’étais encore au vestiaire à ce moment-là. L’important, c’est que l’équipe gagne et que les joueurs soient soutenus car ça fait une vraie différence. Et mardi, c’était superbe. » Garcia semble toujours payer son passé avec l’OM. Les supporters de l’OL semblent devenus plus coulants avec Marcelo et le reste du vestiaire.

L’OL invaincu en 2020

La soirée lilloise a en effet aussi entériné leur réconciliation, marquée notamment par des scènes de joie commune, avec Houssem Aouar au tambour et Rayan Cherki au micro pour lancer un « Ahou » devant le Kop Virage Nord. « C’est sûr que ça nous aide d’avoir le public avec nous, se réjouit Jason Denayer. C’est compliqué de jouer à domicile et de se savoir en querelle avec ses propres supporters. » L’OL est invaincu en cinq rencontres disputées en 2020.