OL : l’idée de saison blanche d’Aulas trouve écho chez un joueur de L1

Pour Thomas Monconduit (SC Amiens), il ne faut pas que la Ligue 1 reprenne cette saison et on doit partir sur une saison blanche.

S’il a ramé contre l’opinion publique dès l’annonce de la suspension de la Ligue 1 en évoquant la possibilité d’une saison blanche, Jean-Michel Aulas (OL) commence à voir quelques partisans le rejoindre dans sa croisade. C’est notamment le cas du joueur du SC Amiens, Thomas Monconduit, qui s’est exprimé ce mardi dans les colonnes du « Courrier Picard ».

« J’espère que le championnat ne reprendra pas »

Pour le capitaine picard, actuellement confiné dans sa maison du côté de Lacanau, les joueurs doivent avoir leur mot à dire… Et Thomas Monconduit craint pour sa santé face à ce Covid-19 qui effraie le monde : « Le championnat ? J’espère qu’il ne reprendra pas. Que ce soit une saison blanche mais de toute façon qu’importe la décision qui va être prise, il y aura toujours des mécontents. Les présidents veulent que le championnat se finisse dans un souci financier sans se soucier de la santé des joueurs ».

« Comment pourra-t-on rejouer en juin ou en juillet avec ce qu’il se passe ? », a-t-il poursuivi, craignant de voir deux saisons s’enchaîner : « Tu n’as qu’une envie: être en vacances et oublier un peu cette saison. Nous, les joueurs, il ne faut pas se laisser faire car notre santé est aussi en jeu. Le sport passe après la santé des gens. On va attendre le discours de Macron et on verra ». Précision importante : si Thomas Monconduit ne milite pas pour figer les positions actuelles, c’est aussi parce que, dans ce cas, le SC Amiens serait relégué en Ligue 2 sans pouvoir se battre…