L’Olympique Lyonnais à nouveau critiqué après le match nul face au SC Amiens (0-0) mercredi soir, Jean-Michel Aulas s’est replacé sur le devant de la scène pour jouer les pare-feux. Le président lyonnais a d’abord allumé une première mèche dans les colonnes du « Dauphiné Libéré »… Jetant un pavé dans la mare de l’Olympique de Marseille, second de Ligue 1.

« Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG », a lâché JMA qui a, comme beaucoup, eu vent du déficit d’Eric Soccer, société propriétaire de l’OM qui affichait des pertes de 91,5 M€ sur l’exercice 2018-2019.

La fable de Riolo et de « l’âne qui n’a pas soif »

Deuxième lame pour Daniel Riolo, le polémiste de l’After Foot suite à ses propos hier soir dans l’émission de RMC qui s’est moqué du « petit complexe de supériorité » lyonnais : «Tout ce que dit Aulas sur le PSG qui ne respecte pas la concurrence… Ils ne battent pas Amiens à domicile ! Ils sont à sept points de Rennes qui n’a même pas la moitié de leur budget, ils sont même derrière Montpellier ».

Suite à cette sortie et face au scepticisme de Daniel Riolo, JMA a répondu : « Daniel, ma grand mère disait on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif! Je pense à vous et à la bêtise de vos propos. Contrairement à vos propos, nous croyons toujours dans notre objectif initial : le podium est à sept points et encore 15 matches de L1. Nous sommes en compétition partout avec 5 blessés majeurs de longues durées,on travaille sérieusement et ne vous en déplaise on sera là ».