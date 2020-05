OL : l’OM, ses galères, les supporters…Rudi Garcia passe à confesse

false

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, n’imaginait pas être aussi mal accueilli par les supporters lyonnais il y a quelques mois. Il raconte.

Dans l’histoire du football français, on a rarement vu un entraîneur arriver dans un nouveau club avec autant de défiance. C’était il y a quelques mois, seulement, lorsque Rudi Garcia, ancien coach de l’OM, est arrivé à l’OL afin de succéder sur le banc de touche au Brésilien Sylvinho.

Conspué par une partie des supporters lyonnais, critiqué par ceux de l’Olympique de Marseille, Garcia est passé par tous les états. Ce qu’il a d’ailleurs reconnu sur l’antenne d’OL TV, revenant sur des semaines compliquées.

« J’ai été un peu naïf, venir de l’OM pouvait être compliqué. »

« Je n’avais pas forcément prévu de reprendre, mais je n’avais pas imaginé que ça allait poser autant de problèmes. J’ai été un peu naïf, venir de l’OM pouvait être compliqué. Je savais qu’il y avait des antagonismes entre certains clubs, mais je ne peux rien y faire. On aime être apprécié, j’espère par mon travail et un beau parcours avec l’OL changer les avis. J’ai du caractère, je n’en manque pas. Je suis présent, je lutte, je suis combatif. La priorité est de bien faire travailler l’équipe, la faire adhérer et bien la faire jouer. C’est le plus important. Il faut aller de l’avant. »