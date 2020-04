OL, LOSC : le Stade Rennais va s’offrir le Luis Campos lyonnais

true

Le Stade Rennais devrait parvenir à faire signer Florian Maurice (OL). Une énorme prise pour le club breton qui récupère un recruteur reconnu.

Comme annoncé par L’Equipe mardi, Florian Maurice souhaite quitter l’Olympique Lyonnais et accepter le poste de directeur sportif du Stade Rennais. Un choix fort pour le chef de la cellule de recrutement rhodanienne mais qui s’explique aussi par le challenge de qualité qui lui est proposé à un poste à hautes responsabilités.

« Flo, c’est un travailleur énorme »

Discret dans les médias, l’ancien attaquant international a gagné le respect du milieu. « Eurosport » s’est donc intéressé au recruteur « Flo » Maurice et à son œuvre à l’OL. Une œuvre saluée par Bruno Genesio, coach de l’OL durant la montée en puissance du « Tintin » olympien : « Durant mes trois ans et demi sur le banc, je pense qu’on a plutôt bien réussi notre mission. Flo a une part prépondérante dans ce succès. Quand on fait 50% de réussite dans le recrutement, c’est déjà beaucoup. Lui est largement au-dessus. Il a participé à la réussite sportive mais il a aussi permis au club d’être en grande forme économiquement. Flo, c’est un travailleur énorme. Il arrive à 8h, il repart à 20h quand il est à Lyon. Mais il est souvent loin de Lyon pour voir les matches et il ne s’économise pas ».

« Avec Campos, le meilleur recruteur de l’Hexagone »

Dans ce même article, Florian Maurice récolte également les éloges de l’agent Laurent Schmitt : « Avec Campos, c’est le meilleur recruteur de l’Hexagone. Au-delà du travail qu’il abat, son œil, son honnêteté et intégrité lui ont permis de tisser un énorme réseau ».