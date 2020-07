OL, LOSC – Mercato : Aulas et Lopez en pincent pour un espoir belge

true

Selon HLN, média belge, l’OL et le LOSC sont très intéressés par les services d’Issa Kaboré (19 ans). Le latéral droit de Mechelen intéresse Man.City.

En concurrence en Ligue 1, le LOSC et l’OL se battent aussi sur le marché des transferts. À la recherche de bonnes affaires, les Dogues et les Gones ont flairé le même coup.

Selon HLN, média belge, Gérard Lopez et Jean-Michel Aulas, présidents du LOSC et de l’OL, s’intéressent à Issa Kaboré. À 19 ans, le latéral droit a participé à 5 matches de Jupiler Pro League la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2021, le Burkinabé représente une belle opportunité de marché.

Sauf que le potentiel de Kaboré a aussi tapé dans l’oeil d’un géant européen. Toujours d’après HLN, Manchester City lorgne sur le natif de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso). Mais, le KV Mechelen ne compte pas se laisser faire.

Le club belge est enclin à vendre son international burkinabé (2 sélections)… si le club acheteur laisse Kaboré en prêt à Mechelen ! Cette situation pourrait arranger l’OL. Avec Rafael libre de tout contrat dans une saison, les Lyonnais pourraient déjà avoir trouvé un remplaçant à moindre coût. Les Nordistes, eux, seraient forcément plus favorables à céder le jeune élément à l’Excel Mouscron, récemment devenu partenaire privilégié du LOSC.

Reste maintenant à connaître la préférence du joueur entre Lyon et Lille. Peut-être également que Kaboré se laissera tenter par une expérience sous l’égide de Pep Guardiola. En tout cas, il ne manquera pas de prétendants, dans un an, pour continuer à progresser au plus haut niveau.