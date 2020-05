OL : Lyon calme la LFP et prépare l’acte 2 devant les tribunaux !

true

Dans un communiqué, l’OL a fait savoir qu’il saisirait le Conseil d’Etat pour faire étudier le bienfondé de ses recours contre la LFP.

Ce vendredi, le tribunal administratif de Paris a décidé de rejeter les recours intentés par l’OL, le SC Amiens et le Toulouse FC concernant la fin de saison de Ligue 1 et le classement final décidé par la LFP. Une décision qui a fait jubiler la Ligue.

Du côté de Lyon, on pouvait s’en douter : le communiqué ne pouvait pas rester sans réponse. Il y a quelques minutes, il a donné lieu à des clarifications : « Le Tribunal Administratif a déclaré que ces décisions ne pouvaient être contestées que devant le Conseil d’État, seul compétent pour juger des actes de nature réglementaire pris par les autorités à compétence nationale telles que la LFP. Même si la décision du Conseil d’Administration lui faisait directement grief notamment sur l’adoption du classement, ce qui était confirmé par plusieurs jurisprudences, l’Olympique Lyonnais prend acte de la position du Tribunal Administratif de Paris, et dès lundi matin, saisira le Conseil d’Etat, seul compétent en premier et dernier ressort ».

Forcément, le communiqué de la LFP est mal passé : « L’Olympique Lyonnais est toutefois surpris que la LFP se réjouisse dès ce soir de la position du Tribunal Administratif alors que celui-ci ne s’est en aucun cas prononcé sur le bien fondé de sa demande ! Cela ne change donc en aucun cas la nature et le fondement des recours introduits par l’Olympique Lyonnais ». Acte 2 en préparation.