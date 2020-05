OL : Lyon, Sainté, supporters, Lacombe…Gomis passe à confesse

false

L’ancien attaquant de l’OL, Bafetimbi Gomis, est revenu sur ses 5 années passées au sein du club. Et notamment son arrivée en provenance de l’ASSE.

Il aura été, comme quelques autres, un joueur courageux. Capable d’affronter les supporters des deux camps : ceux de l’ASSE et de l’OL, pas vraiment enchantés de le voir et de le revoir sur certains stades de Ligue 1. On parle ici de l’attaquant français, Bafetimbi Gomis, également passé par un autre club marquant du foot hexagonal : l’OM.

Invité, hier, sur le plateau de la chaîne OLTV, Gomis a remonté le temps, rappelant qui avait compte lors de ses cinq années passées au sein du club lyonnais. Propos retranscrits par le site olympiqueetlyonnais.

« Je n’ai pas de regrets même s’il y a des choses que j’aurais aimé faire autrement. J’étais jeune, j’ai appris. L’OL a été un club très important dans ma carrière. J’ai fréquenté le très haut-niveau pendant cinq années. Je me suis servi de mon expérience lyonnaise durant le restant de ma carrière(…)En venant de Saint-Etienne, je savais que j’allais passer un palier. Je connaissais très bien la région. C’était le meilleur choix pour moi pour progresser. Il y a eu un petit temps d’adaptation.

« Le public a été très exigeant mais cela m’a permis de rester au haut-niveau. »

Il fallait que je m’impose humainement. Le public a été très exigeant mais cela m’a permis de rester au haut-niveau. La personne qui m’a le plus marqué à l’Olympique Lyonnais est Bernard Lacombe. Il m’a souvent relevé de situations compliquées. Il a beaucoup compté pour moi. »