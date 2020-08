OL – Manchester City (3-1) : Pep Guardiola a eu un coup de cœur pour le milieu lyonnais

true

Si l’OL a battu son Manchester City, Pep Guardiola a préféré souligner les qualités du Lyon de Garcia que les failles de son équipe.

On l’avait déjà remarqué l’an dernier mais cela s’est confirmé hier soir avec la victoire de l’OL sur son Manchester City (3-1) : Pep Guardiola redoute vraiment Lyon. Dans sa composition d’équipe volontairement amputé de talents (B.Silva, Mahrez, etc.), l’Espagnol a surpris, donnant l’impression de plus respecter l’OL que le Real Madrid.

A l’issue de la rencontre, le coach de la victime préférée de Maxwell Cornet n’a pas cherché d’excuses à l’élimination, encensant simplement les Gones et leur milieu à trois Houssem Aouar (22 ans), Maxence Caqueret (20 ans) et Bruno Guimaraes (22 ans). Un trio de gamins qui l’a une nouvelle fois scotché :

« Lyon défend bien, agressivement. C’est une équipe de contre-attaque, avec beaucoup d’engagement et d’agressivité. C’est une équipe extraordinaire, félicitations à eux. Avec Aouar, Caqueret et Guimaraes, ils ont trois joueurs exceptionnels au milieu. Lyon continuera à avoir des joueurs de cette trempe », a expliqué Guardiola. Une belle marque de respect qui risque de créer quelques rumeurs sur les prochains Mercatos.