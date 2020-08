OL : Manchester City aurait trouvé un lot de consolation après son élimination

true

Sorti de la Ligue des champions par l’OL hier soir, Manchester City aurait trouvé un accord avec Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais du Napoli.

L’OL a vécu une soirée mémorable hier en créant la surprise face à Manchester City (3-1) pour se hisser dans le dernier carré de la C1. L’OL a donc rejoint le PSG, Leipzig et le Bayern Munich, son prochain adversaire, en demi-finales. La pilule est forcément dure à avaler pour son adversaire, Manchester City, qui comptait parmi les principaux favoris de la compétition avec le Bayern et le PSG. Mais les Citizens ont à nouveau flanché, comme chaque année.

Koulibaly (Naples) est OK pour rejoindre City

Toutefois, une bonne nouvelle pourrait rapidement tomber du côté du Mercato de City. En effet, FootMercato annonce que Pep Guardiola a personnellement appelé Kalidou Koulibaly pour le convaincre de rallier l’Etihad Stadium, et que les deux parties sont tombées d’accord sur la salaire du Sénégalais. Ne manquerait plus qu’un accord avec Naples, qui aurait refusé une offre de 73 M€ et demanderait 80 M€ d’euros. Un accord semble donc proche.