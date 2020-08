OL : Marcelo insiste, Lyon peut aller au bout en C1 !

true

Dans les colonnes de L’Equipe, Marcelo (OL) s’est longuement livré avant le choc face à Manchester City (ce samedi soir, 21h). Il y croit à fond.

Sur l’état d’esprit

« Dès l’entraînement après le confinement, même en amicaux, contre Paris, c’était magnifique. On l’a revu contre la Juve. L’ambiance était exceptionnelle. On recherchait cet état d’esprit. C’est ce qui nous a fait passer. Rudi travaille sur ça. Juninho, le directeur sportif, aussi et les plus expérimentés du groupe comme moi. (Anthony) Lopes, Leo (Dubois), Memphis (Depay), on insiste dessus. Si on pense qu’on est une grande équipe, on jouera comme une grande équipe. Nous devons penser en grand aujourd’hui ».

Sur Manchester City

« Le foot, c’est incroyable, parfois il se passe des trucs incompréhensibles. A Lisbonne, sans les supporters, sur un terrain neutre, tout peut arriver. C’est du 50/50 (…) Si on joue comme contre le PSG et la Juventus, je suis sûr qu’on peut passer ».

Sur le titre suprême

« J’y crois. Si je n’y crois pas, pourquoi voulez-vous que j’aille jouer ? »

Sur ses galères passées

« Je n’ai jamais vu un mec qui a eu du succès sans des moments plus durs. Cette situation m’a aidé sur le plan mental, je suis plus fort qu’avant. Ça a été compliqué pour nous, ma femme et mes enfants étaient au stade quand ça s’est passé. J’ai parlé avec elle, je lui ai dit : « On doit rester costauds car c’est difficile mais ça va passer ». Mais je dois la remercier comme mes amis dans le groupe. Ça les a touchés aussi de me voir dans cette situation alors qu’ils voient tous mon investissement ».